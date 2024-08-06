﻿極端思想抬頭　澳上調恐怖威脅級別

巴以衝突期間，澳洲極端主義思想抬頭。圖為巴勒斯坦支持者4日在悉尼示威。圖源：法新社 中評社北京8月6日電／據大公報報導，法新社稱：澳洲總理阿爾巴尼斯5日宣布，澳洲官方恐怖威脅級別已從“可能”提升至“很可能”。澳洲安全情報局局長伯吉斯表示，出於政治動機的暴力事件已成為該國主要安全威脅之一。他指出，新一輪巴以衝突爆發以來，極端主義思想抬頭，未成年人受到影響乃至成為襲擊者的問題日益嚴重。



阿爾巴尼斯5日在堪培拉舉行的新聞發布會上說，澳洲國家安全委員會聽取了安全情報局的簡報後，決定提高威脅級別。他補充說，“很可能”並不意味著不可避免，也不意味著情報顯示有迫在眉睫的威脅或危險，但“我們有責任保持警惕”。伯吉斯說，自今年4月以來，安全情報局已挫敗8起可能發生的恐怖襲擊事件；加沙地帶的持續衝突不是提高恐怖威脅級別的原因，但這是一個重要影響因素。



伯吉斯指出，社交媒體和加密通訊軟件令恐怖威脅更加難以預測和辨別，網絡和社媒已成為極端思想傳播的主要平台。在這種情況下，恐怖襲擊通常由個人或小團夥發動，且事先幾乎沒有警告。他還表示，未成年人參與襲擊的個案有增加趨勢。阿爾巴尼斯說，全球多國政府均面臨青少年思想極端化等挑戰。



2014年，澳洲曾因極端組織“伊斯蘭國”構成安全風險等因素將恐怖威脅級別提升至“很可能”，2022年11月又降至“可能”。