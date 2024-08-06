網評：培育電競運動員　備戰電競奧運

中評社北京8月6日電／培育電競運動員 備戰電競奧運



來源：大公報 作者：水志偉、周國心



國際奧委會於今年7月宣布首屆電競奧運會於2025年在沙特阿拉伯舉行，電子競技經過多年來的爭論終於成為奧運項目，是電競產業發展重要的裡程碑。



事實上，特區政府自2018年起積極支持本地電競產業。特區政府於2018年宣布向數碼港撥款一億元發展電競及相關項目，包括建立“數碼港電競場”、實行“電競行業支援計劃”及“電競實習支援計劃”，透過建造場地及培育人才推動電競的發展，此舉無疑明確肯定電競業的發展潛力。然而，上述兩個計劃已完結，加上不少賽事受到早前疫情影響而被迫取消，香港電競發展受到一定的打擊。



儘管如此，香港電競代表隊去年於杭州亞運《夢三國2》項目勇奪銀牌，反映香港電競能力的級數，政府可考慮投放更多資源發展電競。



目前，香港缺少對於電競人才的全面及系統性的培訓。當有香港電競運動員退役，電競體育或出現青黃不接的危機。根據電競業界人士指出，電競選手的黃金年齡介乎18至21歲，這意味著發掘潛質運動員需在其約14至15歲時開始，至大約其16歲時需決定是否成為職業電競運動員，並在18歲之前進行嚴格訓練。然而，去年香港電競代表隊的5位運動員的年齡介乎24至34歲，而且他們均是利用業餘時間進行電競訓練，因此他們的訓練時間明顯比其他地區的選手少，也較難以全心投入。



若要持續港隊於世界級賽事的佳績，特區政府可借鑒韓國的政策，盡早為電競業注入新血。

