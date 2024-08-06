教育科技人才“三位一體”改革再突破

科研人員在中國航天科技集團五院對嫦娥六號返回器進行開艙，檢驗關鍵技術指標完成情況（圖片來源：金立旺攝） 中評社北京8月6日電／據新華社報導，近日，黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》），對未來五年我國進一步全面深化改革作出系統性安排。



《決定》與黨的十八屆三中全會確定的全面深化改革目標一脈相承，與黨的二十大作出的系列戰略部署緊密銜接，為進一步解決影響實現中國式現代化的體制機制問題明標定向。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，作出“必須把創新作為引領發展的第一動力”的重大戰略抉擇，把人才工作擺在治國理政大局的關鍵位置，強調堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動，釋放出走一條從人才強到科技強、產業強、經濟強、國家強的中國式現代化強國之路的強烈信號。



黨的二十屆三中全會，在黨的二十大基礎上對統籌推進教育科技人才體制機制一體改革作出接續部署，為健全完善具有中國特色的創新驅動發展體系和人才發展治理體系明確方向。



必須深刻認識到，科技是第一生產力，人才是第一資源，創新是第一動力，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，健全新型舉國體制，就形成人才引領驅動高質量發展的倍增效應，為中國式現代化提供“智核”能量和人才支撐。



關鍵時期的關鍵抉擇



《決定》提出，“當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期”。歷史走到今天這個重大節點，時代背景變了，發展階段變了，挑戰機遇不同，目標任務不同，戰略取向不同，路徑手段也隨之變化。



未來五年，是中國式現代化爬坡過坎、全面推進的關鍵歷史時期，也是世界百年變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，全球政治經濟格局深刻調整的重要歷史時期。統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，正是在這一關鍵時期作出的關鍵抉擇。

