西部陸海新通道5年跑出“加速度”

西部陸海新通道中老泰馬跨境鐵路班列在重慶江津小南埡站等待發車。圖源：新華社 中評社北京8月6日電／據新華社報導，新通道，新速度！西部陸海新通道總體規劃實施5年以來，平均5天拓展一個新站點。



西部陸海新通道物流和運營組織中心8月5日發布數據顯示，5年來，通道目的地已從全球166個港口拓展到523個港口。



西部陸海新通道，一條具有澎湃活力的國際經濟走廊，釋放西部地區開放發展新動能，創造“一帶一路”合作共贏新機遇。



新通道以重慶為運營中心，各西部省區市為關鍵節點，利用鐵路、海運、公路等運輸方式，向南經廣西、雲南等沿海沿邊口岸通達世界各地。



2017年9月，西部陸海新通道的前身——渝黔桂新“南向通道”班列在重慶首發。



2019年8月，國家發改委印發《西部陸海新通道總體規劃》，標誌著通道建設從地方探索上升為國家戰略。



5年來，通道已有鐵海聯運班列、國際鐵路聯運班列、跨境公路班車3種物流組織方式，目的地從71個國家和地區的166個港口，拓展到124個國家和地區的523個港口。



5年來，班列開行總量超3萬列，完成“第一個1萬列”用時1461天，完成“第二個1萬列”用時487天，完成“第三個1萬列”僅402天；2019年至2023年，重慶經西部陸海新通道年度貨運量分別同比增長50%、45%、54%、32%和21%。