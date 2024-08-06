中方呼籲國際刑事法院尊重蘇丹司法主權

圖源：央視新聞 中評社北京8月6日電／據新華社消息，中國常駐聯合國副代表戴兵5日在安理會審議國際刑事法院涉蘇丹問題時發言表示，國際刑事法院在處理涉達爾富爾局勢相關調查案件時，要繼續堅守《羅馬規約》和安理會授權，嚴格遵循補充性管轄原則，獨立、客觀、公正、依法行使職權，充分尊重蘇丹的司法主權和合理關切。



戴兵說，蘇丹衝突已持續16個月，中方一直主張政治解決是平息衝突、恢復和平的唯一可行出路。近期，蘇丹衝突雙方在日內瓦開展“間接談判”，主要調停方在吉布提召開協調會，國際斡旋外交努力呈積極勢頭。國際社會應該優先利用好政治和外交工具箱，推動衝突雙方加強對話、妥處分歧，推進局勢降溫緩和，直至達成全面停火。國際刑事法院在處理達爾富爾問題時，要充分考慮蘇丹和地區局勢的複雜性和敏感性，著眼推動蘇丹衝突政治解決的大局，謹慎行事，避免不當介入。



戴兵強調，中方支持蘇丹加強司法正義，依靠自身打擊有罪不罰。國際社會要重視蘇丹當前面臨的各種現實困難，幫助蘇丹重振過渡時期司法機構，不斷加強自身司法能力建設和司法權威。



戴兵表示，中方關於國際刑事法院的立場沒有發生變化。中方希望國際刑事法院在處理涉及國際和地區熱點的案件時，避免政治化和雙重標準，平等適用國際法，切實發揮建設性作用。