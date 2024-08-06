新能源汽車，何以重塑產業生態？

比亞迪刀片電池生產線。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京8月6日電／據人民網報導，車主任先生算了一筆賬：換了新能源車，每公里電費一兩毛錢，成本差不多是油車的五分之一，按一年跑1萬公里算，能省4、5千塊錢的油費。



一個小“賬本”背後，新能源汽車正在從“新勢力”變成“新潮流”。統計顯示，今年4月上半月，新能源乘用車市場批發、零售滲透率雙雙超過50%，比相關規劃目標提前了11年。



中國已成為全球最大的新能源汽車消費市場，建成了高效協同的產業體系。



近日，人民網記者從技術、需求、產業鏈三個維度入手，一窺我國新能源車產業創新發展“秘訣”。



10萬名研發人員“創”出競爭力



刀片電池，是一種採用磷酸鐵鋰作為正極材料的鋰離子電池，因其單體電池外形類似“刀片”而得名。



“與傳統磷酸鐵鋰電池相比，多出了40%左右的空間利用。”比亞迪集團首席科學家、汽車總工程師、汽車工程研究院院長廉玉波介紹，刀片電池不僅提高了電池的能量密度，還通過結構創新實現了電池直接安裝到汽車底盤，大幅度提升了空間利用率和系統安全性。



在很長一段時間裡，汽車行業內電池的安全和長續航不可兼得。比亞迪在堅持磷酸鐵鋰電池本征材料安全性的基礎上，進行了多年的技術攻關，在2020年3月成功研製出刀片電池。



在技術執念推動之下，刀片電池被打造為王牌產品。

