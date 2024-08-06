2024年中日韓青年峰會在韓國開幕

圖源：人民網 中評社北京8月6日電／據新華社消息，為期7天的2024年中日韓青年峰會5日在韓國首爾開幕。本次會議主題為“為中日韓民眾打造互利共贏的未來——紀念中日韓合作開展二十五周年”。會議由中日韓合作秘書處與韓國外交部共同主辦。



中國駐韓國大使館參贊牛理強在致辭中說，《第九次中日韓領導人會議聯合宣言》強調，加強三國青少年之間的友好交流是三國合作更加美好未來的重要開端。希望三國青年朋友通過此次活動多交友、多交心，並在交流互動中多學習、多思考，為推動中日韓合作行穩致遠和三國共同繁榮貢獻更多青年智慧。



日本駐韓國大使館公使山本文土表示，日中韓年輕人之間的交流是促進三國未來相互理解和信任的基礎，加深三國青年一代的相互瞭解對於三國關係進一步發展不可或缺。



韓國外交部亞太地區合作課課長金守羅致辭說，青年峰會將為與會青年提供“換位思考”的機會，這將為三國間的相互理解和信任奠定寶貴基礎。



中日韓合作秘書處副秘書長圖師執二表示，第九次中日韓領導人會議成功舉辦，為促進三國加強理解與合作迎來大好時機。青年的聲音將是中日韓合作不斷取得成功和發展的動力。



中日韓青年峰會於2014年創立，在中日韓三國輪流舉辦，旨在通過模擬會議及文化參訪等活動，增進中日韓青年的相互瞭解和友誼。