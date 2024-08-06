網評：發揮香港所長　融入國家改革開放大潮

中評社北京8月6日電／發揮香港所長 融入國家新一輪改革開放大潮



來源：大公報 作者：陳瑞娟



中國共產黨二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，在新時代全面深化改革寶貴經驗的基礎上，提出了300多項重要改革舉措，從制度層面為推進中國式現代化指明了方向。



《決定》提出改革要“破立並舉、先立後破”，反映了中央對增量和存量關係的思路，既要優化各類增量資源配置，又要調整存量結構，推動優化整體經濟結構、提升效率。《決定》還體現出中央對制度公正的關注，例如強調各種所有制經濟同等受到法律保護，深入破除市場准入壁壘，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭。



《決定》對香港未來的發展也有著極其重要的指引作用，明確指出要發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制；要深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。



香港正積極建設國際創新科技中心，要按照《決定》關於發展新質生產力的各項要求，持續加強基礎研究投入，鼓勵香港高校和企業參與國家重大科技項目和關鍵技術創新。香港還可發揮金融、咨詢、技術服務等生產性服務業優勢，持續強化與粵港澳大灣區創新產業集群深度融合，支撐科技成果轉化，實現產業協同發展。



《決定》表示要深化金融體制改革，積極發展科技金融、綠色金融、數字金融，加強對重大戰略和重點領域的優質金融服務；明確要推動金融高水平開放，穩慎扎實推進人民幣國際化，發展人民幣離岸市場，同時還要穩慎拓展金融市場互聯互通，優化合格境外投資者制度。

