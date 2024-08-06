台獨肇禍　台銷陸農品2年減196億台幣

圖：由於民進黨當局阻撓兩岸經貿合作，台灣銷往大陸的農產品逐年減少。圖為台灣農民采收釋迦。（大公報） 中評社北京8月6日電／據大公報援引中通社消息，由於民進黨當局一意孤行，迄今拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，導致兩岸關係惡化，台灣業界擔心大陸會全面取消《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），其中農產品銷量首當其衝受到到波及。近日台灣審計部門發布當局總決算審核報告，明確指出台灣農業出口額持續衰退，主因對大陸出口衰退超過6億美元（約196億新台幣）。島內業界不滿民進黨當局漠視農民生計，台灣學者及地方官員呼籲當局應盡快改善兩岸關係。



【大公報訊】據中通社報導：從台灣審計部門公布的報告來看，2021至2023年台灣農業出口總值分別為56.6918億美元、52.3678億元及48.9183億美元，逐年減少。其中，2022年對大陸出口值驟減4.4290億美元；2023年再減少1.7584億美元，共計衰退超過6億美元。



島內人士籲當局好好檢討



2023年台灣農產品前10大出口國家和地區中，除對香港及馬來西亞出口值略增4497萬餘美元外，對其餘8個出口值均較2022年衰退，代表開拓其他海外市場無法彌補台灣農產品銷往大陸衰退的缺口。



島內人士指出，近5年受新冠疫情及進口禁令影響，台灣農產品對大陸出口值嚴重衰退，而關稅優惠減免金額則由2019年2055萬餘美元大幅下滑至2023年之581萬餘美元。



台灣重要農產品出產地南投縣縣長許淑華表示，對其他國家地區的銷售無法彌補對陸出口衰退所帶來的缺口，因此當局必須正視對大陸的政策調整，不管是農業、貿易、體育、觀光等都不該受到政治影響，當局應好好思考找到解方。