蘭州深化基層監督　點對點協作提升辦案質效

甘肅省蘭州市紀委監委整合縣鄉監督力量，緊盯鄉村振興領域突出問題，“小切口”治理、分領域施策，解決群眾急難愁盼，打通基層監督“最後一公里”。圖為近日，七裡河區紀委監委與魏嶺鄉紀委“室地”聯動深入田間地頭，瞭解惠農政策落實情況，收集群眾意見建議。（圖片來源：張丁香 攝） 中評社北京8月6日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，甘肅省蘭州市安寧區紀委監委組織召開問題線索專題會，根據問題性質和事實基礎，綜合分析研判，精準提出處置意見和辦理時限。



“這條線索是紀檢監察組在監督檢查時發現的，問題清楚明確，建議以談話函詢的方式處置……”專題會上，與會紀檢監察幹部圍繞新近收到的問題線索逐項過篩、分類研判。



規範精準排查問題線索，是做好基層監督檢查、審查調查的基礎。安寧區紀委監委對問題線索定期排查，由主要領導、分管領導、職能部室及相關紀檢監察室負責人共同參與，經會議討論研究確定處置方式後，承辦單位按照時限要求完成談話函詢、初核等工作。



優化縣區紀委監委機關內設機構設置、深化縣區紀委監委派駐機構改革……翻開《蘭州市加強基層紀檢監察監督重點任務清單》，映入眼簾的是8個方面24條具體措施。蘭州市紀委監委持續探索提升基層監督質效的破題路徑，通過完善制度機制、整合監督力量、創新監督方式、加強隊伍建設等，著力解決基層監督中不敢、不會、不專等難題，持續推動監督觸角向基層延伸。為推動制度貫徹落實，市紀委監委定期調度、跟蹤問效，對縣區紀委監委推進落實情況開展專項督查。針對基層人員力量不足、監督資源分散的難題，市紀委監委優化縣區紀委監委機關內設機構設置，調整合併派駐機構，將人員力量向基層監督執紀執法傾斜。



“凝聚基層監督合力，不是簡單的力量叠加，而是要統籌好縣區、鄉鎮、街道監督力量，在日常監督、專項整治和案件查辦等工作中一體聯動，形成監督聯動、案件聯審的一盤棋格局。”市紀委監委相關負責同志表示。



蘭州市紀委監委在縣區推廣實施“班子成員＋紀檢監察室＋派駐機構＋若干鄉鎮街道”的片區協作機制，實現基層紀檢監察機關信息互通、資源互享、力量互補，各縣區紀委監委加強對各鄉（鎮）紀委、派駐紀檢監察機構的統籌管理和協調聯絡，有效破除基層監督人情束縛。



以永登縣為例，該縣按照區域就近、業務相近、利於工作的原則，將5個紀檢監察室、8個派駐紀檢監察組、15個鄉鎮紀委整合為5個協作片區，合力監督、聯動辦案，實行縣紀委監委統一領導、班子成員分工負責、紀檢監察室統籌協調的工作機制。該縣紀委監委持續加強案件監督管理，及時掌握各鄉鎮紀委信訪受理、線索處置、案件查辦、責任追究、監督檢查等情況。運用周提醒、半月督促、月通報方式，通過電話提醒、面對面口頭提醒、適時通報進度等，督促鄉鎮紀委加大工作力度，實現線索從源頭到結果全流程監管。

