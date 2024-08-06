河南不斷完善基層監督體系　提升監督效能

河南省濮陽市台前縣紀委監委通過構建聯動協作機制整合力量，不斷提高基層監督辦案質效。圖為該縣紀檢監察幹部研究討論案件。（圖片來源：張樂斌 攝） 中評社北京8月6日電／據中央紀委國家監委網站報導，黨的根基在基層、血脈在基層、力量在基層，加強基層監督是健全完善基層治理體系、鞏固黨的執政基礎的必然要求。為打通全面從嚴治黨“最後一公里”，河南省紀檢監察機關從完善基層監督體系入手，優化基層紀檢監察機構設置，統籌用好縣鄉監督力量，加大辦案力度、提高辦案質效，著力破解基層監督實踐難題，推進全面從嚴治黨向基層延伸。



統籌監督力量，攥指成拳形成合力



今年5月，河南省台前縣吳壩鎮紀委收到反映晉城村黨支部書記、村委會主任耿某挪用村民占地補償款的問題線索，隨即展開核查，但因人員不足，案件查辦進展緩慢。



針對這一情況，該縣紀委監委啟動片區協作機制，由片區牽頭，第三鄉鎮紀檢監察工作室和鎮紀委聯合查辦，歷時12天就辦結此案。經查，耿某私自扣留本應發放給村民的農村飲用水一體化工程項目占地補償款兩萬餘元，被給予黨內嚴重警告處分。



“以前監督辦案人手不足、經驗欠缺，建立協作區後，‘一根繩’擰成了‘一股繩’，工作質效大大提升。”吳壩鎮紀委書記李華勇說道。



這是河南省紀檢監察機關有效整合監督力量，著力破解基層監督難題的生動實踐之一。



基層強，事業興。河南縣域數量大、地域廣、人口多，近年來，省紀委監委堅持把提升基層監督辦案質效擺在重要位置，加強鄉鎮（街道）紀檢監察機構規範化建設，探索完善協作區等工作機制，進一步凝聚基層監督合力。



今年4月，省紀委監委出台加強基層紀檢監察監督的實施方案，“一攬子”提出68條具體規定，從優化縣級紀檢監察機關機構設置、強化鄉鎮（街道）紀檢監察力量統籌、推動紀檢監察工作向村（居）延伸等方面，促進基層監督“形神兼備”、提質增效。



“科學統籌力量，強化機構、人員整合融合，在監督辦案攥指成拳上求突破……”近日，河南省紀委監委先後召開全省加強基層紀檢監察監督工作推進會、基層紀檢監察監督工作座談會，推動在更大範圍整合運用監督力量，織密基層監督網絡，完善基層監督體系。



針對基層監督力量薄弱、人情干擾等問題，河南省各級紀檢監察機關按照“內部挖潛、就近整合、便於工作”的原則，建立完善縣區紀檢監察工作協作區機制，“攥指成拳”提升鄉鎮紀委“戰鬥力”。

