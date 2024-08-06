美股拖冧全球　人民幣成避風港

美股出現撤資潮的同時，有資金轉投人民幣資產避險。（大公報） 中評社香港8月6日電／大公報報導，人民幣匯價轉強，在聯儲局下月減息救經濟的預期升溫之下，中美息差收窄，人民幣兌美元有望轉升，收復年內失地。事實上，美股拖冧全球股市，加上日圓套息交易拆倉潮衝擊，美歐日股市風聲鶴唳，沽壓重重，隨時飛出黑天鵝，人民幣資產進一步吸引全球資金流入。



最近華爾街股市急挫以至美國經濟走弱令人擔心，資金迅速從美元資產大逃亡，憂慮美股暴跌恐釀成金融風暴，加劇經濟危機。事實上，美國科技股持續流血不止，近月七只科技股巨企市值蒸發1.7萬億美元（約13萬億港元），高追投資者遭受重創。截至上周五，特斯拉及英特爾年內跌幅分別擴大至16%及57%，表現最強勢的英偉達，年內升幅亦由最多1.5倍大幅收窄至1.1倍，就連股神巴菲特也加入拋售科技股如蘋果公司的行列。隨著美國科技股跌幅逐步擴大，湧現大量止蝕沽盤，引發大規模的美元資產撤資潮。



日圓拆倉止蝕 拋售美元資產



當前美股風暴拖冧全球股市，加上日圓兌美元曾急升至142，持續引發套息交易拆倉止蝕，亞洲、歐洲、美洲等環球股市掀起猛烈拋售，其中日韓台股市昨日出現股災式下跌，日經平均指數大瀉12.4%，日股從高位跌逾20%，率先進入技術性熊市，而韓股、台股亦重挫8%，歐洲股市昨晚初段亦低開逾2%，惟內地A股及港股跌幅衹有約1.5%，反映美股出現撤資潮的同時，有資金轉投人民幣資產避險。



華爾街大行高盛的數據顯示，最近數周對衝基金頻頻減持全球股票，特別是沽出北美股票，同時買入包括中國在的亞洲新興市場股票。由此可見醒目資金已作好美股崩跌的部署。美聯儲局釋放可能下月減息救經濟的信號，加上日本年內第二次加息以來，日圓兌美元快速上升，令美匯指數顯著轉弱，跌至102水平的五個月低位，從今年4月高位計起，美匯指數累跌逾3%，呈現轉勢向下，預期更多避險資金流向人民幣，支持人民幣繼續走高。



港匯三年高位 資金買中資股

