網評：從奧運佳績看完善運動員退役保障

中評社北京8月6日電／從奧運佳績看完善運動員退役保障



來源：大公報 作者：劉國堅



2024年巴黎奧運會上，香港劍擊選手江旻憓和張家朗分別在女子重劍和男子花劍項目上勇奪金牌，為香港體育運動創造歷史。這兩位出色的運動員不僅展現了卓越的技藝，更展示了不屈不撓的精神，在面臨各種挑戰和困難中仍堅持不懈，最終獲得重大的成就。這兩面金牌不僅是每個香港人的驕傲，也對今後包括劍擊在內的香港體育運動發展帶來深遠影響。



香港時間7月27日凌晨，江旻憓為中國香港隊奪得今屆奧運會首面金牌，由1比7落後，去到最後追平，然後決一劍勝出。7月29日凌晨，張家朗於男子花劍個人賽中過關斬將，我當日在電視台為比賽評述，親身見證他為香港奪得今屆奧運第二面金牌，當時感覺真的很震撼，一時間未能接受這個現實，他們真的太優秀了，是香港人的驕傲。



作為前香港奧運代表、首批為香港取得奧運入場券的劍擊運動員，我看見師弟師妹不只在奧運場館內全力比拼，而且有實力奪得奧運金牌，心裡感觸良多。



他們有今日輝煌的成就，除了運動員堅毅不屈的精神和努力外，特區政府和香港市民的大力支持外，教練團隊的努力，劍擊運動在香港良好的氛圍，也是導致他們成功的主要原因。



發展“精英中的精英”項目



我認為，江旻憓和張家朗奪得奧運金牌的成就，將會對本港劍擊運動發展帶來正面影響，主要體現在以下幾個方面：

