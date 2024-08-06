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河北海興：巧手“草編”傳承非遺技藝
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2024-08-06 10:22:20
圖源：新華社
中評社北京8月6日電／據新華社消息，馬絆草是一種生長在鹽碱地上的野生草本植物，它個頭矮小卻很堅韌，由馬絆草製作的生活用品結實耐用，深受人們喜愛。
在河北定興，馬絆草草編技藝傳承人劉樹力，汲取大運河文化帶的靈感，在傳承中創新，通過巧手和慧心，創作出了一系列實用的草編作品。作品包括杯墊、盤墊、水果盤、吊籃、收納盒、花瓶、提籃、草帽等，既實用又美觀，充分展示出傳統手工藝的魅力。
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