網評：團結一致拚經濟是港人最大共識

中評社北京8月6日電／團結一致拚經濟是港人最大共識



來源：大公報 作者：卓銘



有民調機構日前發表最新民調，指香港市民最關注經濟問題、民生次之，最後才是政治問題。港人對政治問題的關注下降，反映的正是香港政治環境趨向穩定，香港再也不是過去那個“泛政治化”的香港，議會也不再被政治爭拗拖後腿，社會得以集中精力，關心真正值得關心的經濟和發展問題。這不但代表了香港社會幾十年來思維的改變，更象徵香港正擺脫過去“政治城市”的色彩，能團結一致謀發展拚經濟，開創更好的未來。



相關民調顯示，選擇最關注政治問題的受訪者衹有13%，關注程度回落至2018年或之前的水平。至於最關注經濟問題的則有46%；民生問題為39%。



從數據上可以簡單看見，香港已不再是過去那個“泛政治化”的城市，今時今日，如何進一步拚經濟、改善民生，才是市民關注的重點。事實上，即使同過去30年的數據比較，其實絕大多數時候，香港市民都較少優先關心政治問題，直到2019年，相關占比率才急遽上升。



關心政治問題本身固然沒有問題，然而2019年那種“關心”的方式，卻表現在打砸搶燒、衝擊立法會、綁架區議會，甚至企圖癱瘓政府、顛覆政權等違法行為上。其結果是非但香港的政治問題沒有解決，還連帶對經濟和民生造成嚴重損害。這樣的“關心”，對香港百害而無一利。而經過黑暴洗禮後，香港也基本形成要求社會恢復穩定的最大共識，團結一致謀發展，共同創造由治及興的繁榮未來，才是現在香港的最大方向。



告別過去“泛政治化”環境

