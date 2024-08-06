﻿以軍多線作戰　研先發制人襲伊朗

以色列面對加沙、黎巴嫩、伊朗等多個戰場。圖為加沙3日遭以軍襲擊，留下大片廢墟。圖源：法新社 中評社北京8月6日電／據大公報報導，綜合半島電視台、《耶路撒冷郵報》報導：巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人哈尼亞和黎巴嫩真主黨指揮官舒庫爾接連遇刺，中東戰雲密布。伊朗外交部發言人卡納尼5日表示，伊朗不希望升級地區緊張局勢，但必須懲罰實施刺殺的以色列。以色列媒體同日稱，伊朗已向其中部、西部和西北部地區發布航行通告，建議飛機改變航線，說明伊朗可能即將對以色列展開報復。以總理內塔尼亞胡稱，以方面臨“多線作戰”局面。



美國國務卿布林肯4日與七國集團（G7）官員通話時稱，美國認為伊朗和黎巴嫩真主黨都將對以色列展開報復；美方不知道報復行動的具體形式和時間，但認為可能在24至48小時內開始。《耶路撒冷郵報》5日報導稱，伊朗已向其中部、西部和西北部地區發布航行通告（NOTAM），建議飛機繞行以規避危險，這說明伊朗可能即將展開行動。同日，真主黨使用自殺式無人機襲擊位於以色列北部的以軍第91師總部，作為對以軍在黎巴嫩南部多個地點發動暗殺和襲擊的回應。



另有消息人士稱，伊朗計劃於12日至13日，即“聖殿被毀日”襲擊以色列，且將與真主黨協調發動襲擊。“聖殿被毀日”是耶路撒冷第一和第二聖殿被毀的日子，也是猶太人的全國哀悼日。消息人士稱，在這一時機發動襲擊或將起到出其不意的效果，因為以色列安全部門可能忙於舉行宗教儀式，放鬆戒備。