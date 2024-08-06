中評社北京8月6日電／網評：開放是中國式現代化的鮮明標識



來源：人民網 作者：敬之



必須堅持依靠改革開放增強發展內生動力，統籌推進深層次改革和高水平開放，這是一條重要的規律性認識。



開放是中國式現代化的鮮明標識。《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）對完善高水平對外開放體制機製作出部署，並提出穩步擴大制度型開放、深化外貿體制改革、深化外商投資和對外投資管理體制改革、優化區域開放布局和完善推進高質量共建“一帶一路”機制等方面內容。這就要求必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依托我國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，



建設更高水平開放型經濟新體制。



改革和開放歷來都是相輔相成的。以開放促改革、促發展，才能推動經濟社會高質量發展持續向前向好。新時代以來，黨中央統籌國內國際兩個大局，堅定不移擴大對外開放。設立22個自貿試驗區，建設海南自由貿易港，簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》，不斷縮減外資准入負面清單，搭建進博會、服貿會、消博會和鏈博會等國際經貿合作平台……在深化改革中確保開放的大門越開越大，既讓中國的發展惠及全世界，也讓全世界更加看好中國的發展前景。



改革不停頓，開放不止步。從實踐看，新的改革總是伴隨著新的開放、更深層次的開放。縱覽《決定》，“主動對接國際高標準經貿規則”“強化貿易政策和財稅、金融、產業政策協同”“營造市場化、法治化、國際化一流營商環境”“優化區域開放功能分工”“繼續實施‘一帶一路’科技創新行動計劃”等部署，都是在制度建設與完善上著力，更是在促進開放上發力。通過機制完善形成促進開放、改善營商環境的良好基礎，通過開放促進我們自身加快制度建設、法規建設，二者“雙向奔赴”、同時用力，就能不斷提高對外開放質量和水平。

