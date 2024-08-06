美就業疲弱　9月恐重手減息0.5厘

中評社香港8月6日電／大公報報導，美國公布新增職位錄得三年半以來最少，失業率亦升至接近三年高位，令市場憂慮美國聯儲局可能低估了高利率的影響，故今年餘下時間即9月、11月份，將會重手減息。利率期貨顯示，接近100%投資者預測9月份聯儲局大手減息0.5厘，而11月份再減0.5厘的機會亦達至逾七成。



美國上周五公布最新數據後，芝加哥商品交易所（CME）的美聯儲局觀察工具在當時已顯示，9月份減息0.5厘的機會接近七成，經過上周五美股和周一全球股市大跌後，減息0.5厘的機會更已升至逾96%，11月份再減息0.5厘，即把利率降至4.25厘至4.5厘的機會，已是高達八成。



美匯指數急跌逾1%



巴克萊預計美聯儲今年減息3次，每次0.25厘，預計聯邦基金利率目標區間在2024年底將保持在4.50厘至4.75厘，並於2025年底保持在3.75厘至4.00厘。花旗和大摩則預計，美國在年內需要2度減息0.5厘。花旗經濟學家預計，9月和11月份的都需要減息0.5厘，大摩經濟學家Michael Feroli更相信，下月和11月將分別減息0.5厘，隨後每次會議上都會減息0.25厘。



市場估計美國將會重手減息，美匯指數在周一曾急跌逾1%，刺激新興市場貨幣大升，馬幣兌美元曾升2.3%，至去年4月以來最高，坡元兌美元亦曾升至今年新高，印尼盾、菲律賓披索、泰銖亦錄得上升。