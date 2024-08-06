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山東聊城：學傳統民俗 度文化暑假
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2024-08-06 13:21:29
中評社北京8月6日電／據新華社消息，近日，山東省聊城市茌平區通過“公益托管＋志願服務”的形式，組織開展“學傳統民俗 度文化暑假”主題活動，讓學生們沉浸式體驗紡織、扎染、石磨豆漿等傳統民俗技藝，感受中華優秀傳統文化魅力的同時，豐富學生們的暑期生活。
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