網評：把北京歷史文化金名片擦得更亮

中評社北京8月6日電／把北京歷史文化金名片擦得更亮



來源：光明網 作者：陳紅玉



今年上半年，北京鐘鼓樓周邊地區環境整治效果明顯，中軸線上再現鐘鼓樓嶄新風貌；從“北京人”發源地，到北京“建城之源”，再到北京“建都之始”，周口店、琉璃河、金中都3座遺址公園建設將全面啟動；三山五園藝術中心所落戶的三山五園腹地——暢春園西花園舊址今年已正式開放，並設立“海淀歷史文化展”和“沉浸式數字展”兩個基本展覽……



北京作為一個歷史悠久的古都，集聚了中國傳統城市的人文精髓，是中華文明源遠流長的偉大見證。習近平總書記指出，北京是世界著名古都，豐富的歷史文化遺產是一張金名片，傳承保護好這份寶貴的歷史文化遺產是首都的職責。這為北京持續深化全國文化中心建設、協調系統建設新時代古都文化提供了重要遵循。



北京至今已有3000多年建城史、800多年建都史，古都文化積澱厚重。西周初年，周武王封召公於燕國，建都於今北京市房山區的琉璃河鎮，其遺址至今尚存，被認為是“北京城之源”。發端於西周燕都薊城的北京城，是聯結東北、西北、華北和南方地區的交通要道和軍事重鎮，踞北扼南，隨後憑借地緣優勢發展成為北方邊疆大城，並逐漸上升為全國的政治中心和文化中心。金遷都於燕京，即金中都，以《周禮·考工記》為法則，形成了宮城位置居中的城市格局，實現了從“城”到“都”的華麗轉身。蒙古攻占金中都後，先後將北京改名為燕京、中都、大都，元大都城街道的布局奠定了今日北京城的基本格局，北京古都的燦爛文化篇章由此譜寫。



整體而言，北京古都文化的主體部分集中體現為建都以來的文化成就，主要指北京在遼、金、元、明、清時期，作為區域和國家重要政治中心、經濟中心、文化中心或對外交往中樞的過程中所創造的包括制度、器物和理念在內的文化遺產。據統計，截至2023年12月，北京共有世界文化遺產7項、全國重點文物保護單位135處、北京市文物保護單位257處、歷史建築1056處（棟）、歷史文化街區49片、歷史文化名鎮1處、歷史文化名村5處、古樹名木41865棵。北京古都文化遺產遍布京城，一磚一瓦、一個胡同甚至一處地名中都流淌著古都文化的血脈，眾多歷史文化古跡、博物館、藝術館點綴其中，將首都塑造成一個露天博物館。北京古都文化有力體現了中華文明的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。這賦予了北京古都文化至正莊嚴、雍容博大的獨特魅力，形成了首都文化的源流與根脈，為當前的全國文化中心建設提供了深厚底蘊和堅實基礎。

