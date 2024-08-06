巴黎奧運會：打最硬的仗，摘最亮的星

中評社北京8月6日電／據新華社消息，巴黎奧運會游泳賽場最後一個比賽日，中國隊放了個大招。



男子4X100米混合泳接力決賽上，中國隊力壓該項目40年“霸主”美國隊和占盡主場優勢的東道主法國隊，以3分27秒46的成績奪冠。



這是一場助威聲分貝值極高的較量，是中國泳軍連日來最燃的一場比賽。這也是中國游泳隊首次在這個項目中拿到奧運金牌。



自1984年洛杉磯奧運會以來，中國泳軍在這個項目上從未得到獎牌。東京奧運會上，中國隊名列第八，已經創造了歷史最好成績。



事實上，只要中國隊決賽不墊底，就已取得歷史性突破。然而，中國隊具備了邁大步、上台階的實力，具備了挑戰世界頂級對手的資本。



中國隊的突飛猛進在2023年已經展露端倪。福岡世錦賽上，中國隊首次在男子4X100米混合泳接力項目上得到銀牌，驚艶世界。



然而，要在奧運會上啃下男子混接這個硬骨頭並不容易，不僅需要非凡的實力，還要有敢於突破的膽識和決心。



男子混接歷來是美國隊的“傳統領地”。自1960年該項目“入奧”以來，除了未參賽的1980年奧運會，美國隊包攬了全部冠軍，奪得總共15枚金牌。



從1984年到2021年，美國隊連續10屆奧運會在該項目上奪冠，沒有任何閃失。奧運歷史上，除了美國隊的男子混接，衹有兩個項目連續10屆被同一個代表團蟬聯金牌：一個是美國隊的男子撐杆跳，另一個是美國隊的男子跳水3米板。由此可見，美國游泳隊在這個項目上的統治有多麼“固若金湯”。

