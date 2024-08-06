網評：加強黃河流域自然保護地體系建設

中評社北京8月6日電／加強黃河流域自然保護地體系建設



來源：光明網 作者：林震



黃河是中華民族的母親河，保護黃河是事關中華民族偉大復興的千秋大計。黃河流域是我國重要的生態屏障和重要的經濟地帶，在我國經濟社會發展和生態安全方面具有十分重要的地位。今年6月，習近平總書記在青海考察時強調，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，加快實施重要生態系統保護和修復重大工程，鞏固提升生態環境保護成效。重中之重是把三江源這個“中華水塔”守護好，保護生物多樣性，提升水源涵養能力。加強以國家公園為主體的自然保護地體系建設，打造具有國家代表性和世界影響力的自然保護地典範。在寧夏考察時，習近平總書記強調，打好黃河“幾字彎”攻堅戰，統籌推進森林、草原、濕地、荒漠生態保護修復和鹽碱地綜合治理，讓“塞上江南”越來越秀美。



習近平總書記的重要論述為我們推進黃河流域生態保護和高質量發展提供了重要遵循。其中，加強生態環境保護是黃河重大國家戰略的首要任務。加強以國家公園為主體的自然保護地體系建設是黃河流域生態文明建設的關鍵內容，是夯實黃河流域生態本底，以高水平保護支撐高質量發展的必然要求。



自然保護地是由各級政府依法劃定或確認，對重要的自然生態系統、自然遺跡、自然景觀及其所承載的自然資源、生態功能和文化價值實施長期保護的陸域或海域。我國從20世紀50年代中期開始設立自然保護區，後又湧現出多種兼具保護和利用的功能區域。黨的十八屆三中全會提出要進行國家公園體制改革，2019年中辦、國辦印發《關於建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見》，要求建立中國特色的以國家公園為主體的自然保護地體系。此後，黃河流域各省區結合黃河流域生態保護和高質量發展重大戰略的要求，紛紛出台建立新型自然保護地體系的實施方案，明確了各自的時間表和路線圖。



我國根據自然生態系統原真性、整體性、系統性及其內在規律，將自然保護地科學劃分為三類，其中居主體地位的是國家公園，是我國自然生態系統中最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的部分；發揮基礎性作用的是自然保護區，是保護典型的自然生態系統、珍稀瀕危野生動植物種的天然集中分布區和有特殊意義的自然遺跡；起補充作用的是數量眾多的自然公園，包括森林公園、地質公園、海洋公園、濕地公園、草原公園、沙漠公園等。

