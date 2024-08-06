九部門推進旅遊公共服務高質量發展

內地九部門發文，將推動打造一批旅遊公路。圖為6月1日，被譽為“中國最美公路”之一的新疆獨庫公路告別“冬眠期”，恢復通車迎客。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月6日電／據大公報報導，每日經濟新聞消息：5日，文旅部官網發布通知，文化和旅遊部等9部門近日印發《關於推進旅遊公共服務高質量發展的指導意見》（下稱《意見》）。《意見》要求，推動打造一批旅遊公路。實施國家旅遊風景道工程，制定國家旅遊風景道標準，在保障安全通行的前提下推出一批配套服務好、道路風景美、文化特色鮮明的國家旅遊風景道。



《意見》提到，要利用3到5年時間，基本建成結構完備、標準健全、運行順暢、優質高效，與旅遊業高質量發展相匹配的旅遊公共服務體系，旅遊公共服務有效供給明顯擴大，服務效能明顯提升，對薄弱領域、高峰時段和特殊人群的服務保障能力明顯增強，人民群眾對旅遊公共服務的滿意度明顯提高。



除了實施國家旅遊風景道工程，《意見》指出，要推動各地將幹線公路與A級旅遊景區、旅遊度假區、紅色旅遊景點、鄉村旅遊重點村鎮、美麗﻿休閑鄉村、夜間文化和旅遊消費集聚區、丙級以上旅遊民宿之間的連接道路建設納入交通建設規劃，支持有條件的地區形成連接主要旅遊區（點）的旅遊交通環線。



同時，要完善旅遊投訴受理機制，提高遊客投訴處理效率。優化旅遊糾紛調解機制，保護遊客切身利益。《意見》還提出，推動實施旅遊廁所質量提升工程。全面貫徹落實旅遊廁所國家標準。重點加強中西部欠發達地區，以及高寒、高海拔、缺水、缺電地區旅遊廁所建設。鼓勵有條件的旅遊活動場所開展智慧旅遊廁所建設，持續推動旅遊廁所電子地圖標注工作。



專家：完善旅遊交通 激發消費潛力



中央財經大學文化經濟研究院院長魏鵬舉表示，完善旅遊公共交通服務對激發旅遊消費潛力具有重要作用，能幫助解決旅遊交通“最後一公里”的問題。“比如一些鄉村、山區、自然保護區等，由於旅遊公路缺乏，容易導致交通混亂和擁堵，影響旅遊體驗。加強公共交通建設，不僅是一項惠民工程，也有助於通過旅遊助力鄉村振興。”