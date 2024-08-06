內地累計培育高素質農民900多萬人次

在內地，一批批高素質農民為農業農村發展提供了有力支撐。圖為8月4日，河北省晉州市馬於鎮北凍光村一農民在果園采摘葡萄。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月6日電／據人民日報報導，《決定》對於深化人才發展體制機制改革也作出部署，其中提到：實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，完善人才自主培養機制。不久前，農業農村部辦公廳印發《關於做好2024年高素質農民培育工作的通知》，要求緊緊圍繞農業農村高質量發展人才需求，聚焦提升技術技能水平、提升產業發展能力、提升綜合素質素養，培育糧食安全守護者、產業發展帶頭人和鄉村振興主力軍，為推進鄉村全面振興、加快建設農業強國提供堅實人才保障。



目前，我國累計培育900多萬人次高素質農民。嘗鮮新技術、涉足新業態，一批批高素質農民為農業農村發展保持穩中向好態勢提供了有力支撐。



為了讓農民成為有奔頭、令人羨慕的職業，一些地方展開積極探索。山東省開展高素質農民評價試點，推動出台金融保險、用地用電、項目爭取等方面政策，支持取得職稱人員創新創業，不斷增強農民職稱政策的吸引力和“含金量”。截至目前，全省近1.3萬名農民獲評職稱，農村實用人才（高素質農民）評價工作被列入全省20個科技人才評價綜合改革試點。



吉林出台鄉村振興人才職稱評審實施辦法，“量身定制”了9個職稱專業，形成針對性強、特色鮮明、覆蓋面廣、科學合理的鄉村振興人才職稱評價體系，通過連續三年開展鄉村人才職稱評審工作，共計900人取得鄉村人才高級職稱，5034人取得初、中級職稱。