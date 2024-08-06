網評：美國“長臂管轄”褻瀆奧林匹克精神

中評社北京8月6日電／美國“長臂管轄”褻瀆奧林匹克精神



來源：中國網 作者：華章



日前，巴黎奧運會正在如火如荼進行中。賽場之外，美國卻再次施展“長臂管轄”，給精彩激烈的賽事平白潑了一盆冷水，令奧林匹克這片淨土蒙塵。



不久前，跳水“女皇”高敏在社交媒體上發文，痛斥對中國游泳選手一天進行7次興奮劑檢測的做法，嚴重干擾了運動員正常的訓練和休息。8月2日，國際奧委會運動員委員會委員保羅·加索爾在新聞發布會上對中國游泳運動員頻繁接受興奮劑檢測一事表示“遺憾”，並呼籲各方尊重世界反興奮劑機構（WADA）的權威和檢測體系。他還對美國媒體炒作中國運動員興奮劑問題的行為隱晦地表達了不滿。



自今年4月開始，美國反興奮劑機構和部分外媒針對23名中國游泳運動員在2021年的食品污染事件發表多篇不實報導，並試圖挑戰WADA的檢測體系，直到奧運會舉行期間，《紐約時報》等美國媒體還在傳播不實信息，煽動對中國運動員的不滿情緒。針對這起食品污染事件，官方早有定論。WADA表示，中國反興奮劑中心在事件發生後及時通報了該結果，並根據調查得出污染造成陽性的結論，WADA經詳盡審查後認可這一結論。WADA還直言不諱地對美國等西方媒體的“誤導性和潛在誹謗性”報導提出批評。



然而，即便中國運動員有官方背書，是占理的一方，卻依然遭到極其頻繁地興奮劑檢測騷擾。保羅·加索爾的“遺憾”背後，恐怕更多的是對美國“長臂管轄”帶來沉重壓力的無奈。2020年11月16日，賦予美國新權力的《羅琴科夫反興奮劑法案》在美國參議院通過。分析指出，該法案賦予美方“對美國運動員參加賽事中的興奮劑涉案人員提出刑事指控和判決”，甚至起訴國際奧委會的權力。顯然，美國是將國內法凌駕於國際法之上，用美國規則替代國際規則，是其施展“長臂管轄”霸權做派的又一例證。

