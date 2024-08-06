無人機配送何以受歡迎

中評社北京8月6日電／據經濟日報消息，無人機配送作為地面運力的重要補充，給運輸時效和寄遞體驗帶來了新飛躍。快遞物流企業要持續加大研發投入，突破實現惡劣氣候環境下的常態化運營，解決人們隨時隨地使用無人機物流的需求。



時效是衡量快遞服務的一個重要標準。從下單到收貨，不到24小時，這就是重慶市巫山脆李如今走出大山、飛向全國的速度。其中，參與轉運脆李的重慶郵政貨運無人機功不可沒。從果園到巫山機場，貨運無人機的投用，將2小時陸運時間縮減至7分鐘，不僅大幅提高了脆李的轉運效率，也是中國郵政在巫山首次實現“空空聯運”大規模常態化運營。



事實上，無人機配送並非新鮮事。自2018年順豐拿到首張無人機航空運營許可證後，無人機配送服務逐漸走入公眾視野，並不斷向醫療物資、搶險救援、生鮮冷鏈、跨海運輸等物流配送場景擴展。目前，順豐豐翼無人機在大灣區已實現大規模常態化運營。今年6月，日均運輸單量突破2萬票，比年初增加了一倍。



無人機配送之所以受歡迎，有兩個主要因素不可忽視。一是需求驅動。近年來，隨著快遞物流行業裝備加速升級，效率不斷提升，“半日達”“小時達”“分鐘達”等不斷刷新著人們對快遞速度的認知。相比傳統運輸方式，無人機配送的最大優勢就是高效，尤其在城市擁堵路段，無人機能繞過地面障礙，準時將包裹送至客戶手中。特別是生鮮農產品寄遞，無人機配送能大幅提高轉運時效，確保農產品新鮮度。對快遞物流企業來說，持續探索無人機應用，將有助於企業在激烈的市場競爭中贏得更多優勢。



二是政策推動。2021年2月，低空經濟在《國家綜合立體交通網規劃綱要》中被正式提出，並在今年作為“新增長引擎”之一寫入《政府工作報告》。隨著一系列政策舉措推進實施，作為低空經濟的重要載體，無人機配送在越來越多的城市落地生根。在黃金珠寶交易集散中心深圳羅湖水貝，無人機每天都會飛過林立高樓配送黃金飾品，助力中小型黃金珠寶企業降本增效；在河南鄭州、安陽等地，無人機物流同城配送試點也已率先開展，支持開通低空物流配送航線的措施相繼出台。

