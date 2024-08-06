汽車產業重塑競爭新格局

中評社北京8月6日電／據經濟日報消息，中國汽車工業協會數據顯示，今年上半年我國汽車產銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。



在世界經濟復甦艱難，國內有效需求不足的背景下，我國汽車產業穩中有進，以進促穩，為支撐工業經濟穩增長發揮了重要作用。



產業三大亮點



梳理今年上半年我國汽車產業成績單，主要有三大亮點。



新能源汽車延續良好的發展態勢。今年上半年，國內新能源汽車產銷累計完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%。其中，插電式混動車型上半年累計銷售192.2萬輛，同比增長85.2%。



“當前帶發動機的插混已成為推動新能源汽車發展的主要動力。”國家信息中心高級經濟師徐長明表示，插混比燃油車經濟性更好，科技感更強，並且沒有純電動汽車里程焦慮感，能適應不同場景。同時，插混在一些城市不限行，還有購置稅優惠，這樣的政策對消費者購買選擇也會起到一定促進作用。



在新能源汽車驅動下，中國品牌乘用車市場份額進一步提升，上半年銷量達741.9萬輛，同比增長23.9%，市場份額為61.9%。其中，在榜單前5名中，中國品牌占有4席，包括比亞迪、奇瑞、吉利、長安；而此前以傳統燃油車銷量為主的大眾、豐田、本田等合資品牌雖然仍位居前十，但正在失去市場主導力。這表明，過去合資品牌霸榜中國乘用車市場的格局已被打破，中國品牌乘用車在市場競爭中實現了躍升。



同時，汽車出口繼續大幅提升，對拉動市場整體增長貢獻明顯。上半年，我國出口汽車279.3萬輛，同比增長30.5%。

