泳後何詩蓓：找到熱情，就不會覺得辛苦

奧運健兒何詩蓓。（圖源：大公報） 中評社北京8月6日電／據大公報報導，由不喜歡游泳到熱愛；由練習太苦想做逃兵，到自強自律享受搏擊過程，在奧運這片英雄地，作為史上首位個人獨自擁有四面奧運獎牌的香港運動員，何詩蓓確是異數。



“要找自己的passion（熱情），找到的話就不會覺得辛苦，不覺得是犧牲。”難怪場內場外，她總是笑容滿面，連續兩屆奧運贏得獎牌，走過傷患和低潮，成就香港之最，女飛魚說享受過程，比享受結果更重要。



何詩蓓繼東京奧運奪兩銀後，在巴黎奧運再添兩面獎牌，上周六晚夥拍隊友出戰4×100米女子混合泳接力，雖然未能晉級，但享受比賽的她，在奧運賽場上早已取得大豐收。



土生土長 為代表香港自豪



擁有愛爾蘭血統，卻多次婉拒愛爾蘭泳總邀請加入“愛爾蘭隊”，何詩蓓堅持代表香港，只因香港從來是她的家：“從小到大都有人問我為何不代表愛爾蘭，記得隊友知道我代表香港時總是驚訝。我告訴她們，我可以選擇代表愛爾蘭，但我出生在香港，住在香港，與香港總是連系著，我為代表香港感到自豪。”



父親是愛爾蘭人，母親為香港人，這位泳界甜姐兒有著混血樣貌，卻是土生土長的香港人，說得一口流利廣東話。何詩蓓由幼稚園到中學都就讀本地傳統名校，在聖保祿天主教小學畢業後升上聖保祿中學，和莘莘學子一同應考中學文憑試（DSE），考獲七科35分佳績，如願到美國密西根大學修讀心理學，並加入大學泳隊，跟隨校內曾執教奧運代表隊的頂尖游泳教練Mike Bottom。



走得再遠，何詩蓓仍牽掛著香港。小妮子說，每次在比賽現場看到觀眾席上的香港區旗，都會十分感動，一定會向那方向揮手回應支持者，尤其是今次特意從香港遠赴巴黎的觀眾，她總希望能親身逐一致謝，還有電視機前捱夜觀賞自己比賽、為她打氣的人，何詩蓓直指這份支持，對港隊以至她自己都意義很大，是讓她游得更快的動力。

