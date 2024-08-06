港島冚黃賭毒假鈔　警拘119人

警方在地下賭場檢獲大批賭具及賭資。（圖源：大公報） 中評社北京8月6日電／據大公報報導，為打擊黑社會黃、賭、毒等犯罪活動及相關揾快錢罪行，警方港島總區刑事總部聯同港島各個警區一連兩星期（7月21日至8月3日）展開代號“智鼓”（ROUSEWIT）執法行動，搗破五個色情處所、七個非法賭場、一個製毒工場及一個行使“練功券”偽鈔的詐騙集團，共拘捕119人。



被捕的75男44女，包括88名本地人，19人持雙程證，12人持“行街紙”，部分人有三合會背景。當中25人“涉嫌管理賣淫場所”或“違反逗留條件”，59人“涉嫌管理賭博場所”或“非法賭博”，警方同時偵破13宗毒品相關的案件。



港島總區反三合會行動組第二隊主管高級督察盧偉德表示，行動中，港島總區刑事部人員根據情報，破獲一個以私人住宅單位做掩飾的製毒工場，搜獲1.9公斤市值約190萬元的懷疑可卡因及相關製毒工具，拘捕一名26歲本地男子，暫控以一項“販運危險藥物”及一項“製造危險藥物”，已交由懲教署看管。



除打擊黃、賭、毒外，行動期間警方亦搗破了一個相信由黑社會控制的詐騙集團，涉嫌於今年3月至7月期間，幹犯至少六宗利用“練功券”偽鈔作行騙的案件，涉及財物價值約200萬元。警方最終拘捕3男5女，並起獲價值約24萬元的贓物及超過1550張500元面值的偽鈔。