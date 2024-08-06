四條小巴線超收車資退款

中評社北京8月6日電／據大公報報導，運輸署昨日表示，早前多收車費的新界專線小巴營辦商由昨日起以不同途徑為受影響乘客安排退款。署方會密切監察退款安排。



富明有限公司營辦的第501A、501C、501K和501S號線早前曾於5月19日至7月26日期間，向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等。運輸署發言人表示，小巴營辦商和儲值支付工具營辦商由昨日起為受影響乘客安排退款。乘客不論以儲值支付工具或現金支付車費，均可全數取回多付的車費。



八達通明年4月30日前可退款



八達通方面表示，受影響乘客可於2025年4月30日或之前，透過八達通流動應用程式或前往全港51個八達通服務站（包括港鐵粉嶺和上水站）將多付車費退回同一張八達通卡。小巴營辦商亦會派員於指定時段（每日上午9時至下午1時及下午6時至8時）在粉嶺聯和墟和滿街公共小巴總站，協助受影響乘客辦理退款。而支付寶和AlipayHK方面，多付車費已於昨早直接退回受影響乘客的相關戶口。



以現金付車資的乘客可於2024年9月4日或之前，在指定時段（每日上午9時至下午1時及下午6時至8時）前往和滿街公共小巴總站，向小巴營辦商職員提供姓名和聯絡等資料，即場以現金取回多付車費。