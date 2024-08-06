東湧線10.26提早收車

中評社北京8月6日電／據大公報報導，為配合東湧線延線大型路軌改道工程，港鐵宣布東湧線將於10月26日晚提前約兩小時收車，來回方向相繼在晚上11時許暫停服務，同時會安排免費接駁巴士往返兩個車站，機場快線則不受影響。港鐵預料翌日頭班車起恢復正常，估計幾千名乘客受影響。港鐵表示，東湧線延線項目有四次關鍵的道岔安裝工序，其餘三次會在未來三年內進行，會適時公布詳情。



港鐵昨日宣布，10月26日晚東湧線列車服務需提前兩小時停止。當晚最後一班由東湧往香港站列車於晚上11時01開出，而香港站到東湧最後一班車將於11時07分開出，列車於11時35分抵達東湧站後，介乎欣澳與東湧站的列車服務就會停止，港鐵將安排免費接駁巴士往返兩個車站，預計班次維持在2至3分鐘一班。



翌日恢復正常服務



港鐵機場鐵路總管呂幹貽表示，提前收車主要是為工程團隊騰出足夠時間進行關鍵的道岔安裝工序，由於工序繁復且不能分拆，經團隊審視後認為有需要略為延長非行車時間，令安裝工序能夠安全完成。若安裝工作順利進行，東湧線於翌日（即周日）恢復正常服務，頭班車如期開出。港鐵屆時會於相關車站設置大型告示，以及加派職員協助乘客。



港鐵東湧線延線工程去年五月展開，東湧線延線項目下的東湧東段工程，包括在現有欣澳與東湧站之間加建一個新東湧東站，並需要將原有東湧線正線路軌改道，建造1.2公里新路軌接駁新車站。