港拓低空經濟　貴在因地制宜

中評社北京8月6日電／據大公報報導，低空經濟高質量發展已成為國家數字消費的增長引擎。香港一直有低空經濟活動，惟礙於高廈林立、人煙稠密、繁忙及複雜的信息網絡等空域及地理環境因素，香港的低空經濟發展不能與近年內地騰飛千里的低空發展相提並論。



香港無人機協會主席楊景賞（圓圖）表示，2022年無人機條例生效，政府多個部門在公共治理用途廣泛使用無人機，特區政府對“先進空中運輸系統”AAM的急速發展技術及應用持開放態度，正收集業界建議。無人機業界人士認為推動低空經濟要因地制宜，可優先在公共服務、生產作業等範疇用無人機配合科技拓展產業，檢視現有的規限予以優化，建立相應的軟、硬件基建系統及配套設施，才能進一步融合灣區低空產業平台。＼大公報記者 李雅雯



低空經濟產業大致分為物聯網、應急救援、公共服務等領域。無人機公司負責人林漢源表示，理工大學研發的無人機配合激光雷達、GPS定位裝置在校園內清洗大樓外墻，清洗成本大幅下降，他指出，因該大樓的外型獨特，每次清洗建築物外墻時要搭棚、運用吊船等，成本不菲；而運用無人機洗外墻則可大幅降低成本及時間。林漢源指香港多高樓大廈，若或發展無人機清洗外墻產業，理大科研團隊估計市場潛力利潤達3億以上。



可清洗外墻 檢查喉管滲漏



按現行《民航條例》（第448章）下的附屬法例《小型無人機令》，操控的小型無人機除非在完全圍封的範圍，否則須向民航處申請。另外，法例亦規定預設飛行範圍內的小型無人機飛行高度不得高於目標構築物最高固定點100呎，小型無人機與目標構築物的水平距離亦不得超過30米。



香港無人機協會主席楊景賞指該類用於工程的無人機進階操作，要持有相關牌照及向民航處申請許可，建築物附近進行圍封並須有視像觀察員一直監視，“若機重高於25公斤要向民航處申請，不易獲批，你話用無人機吊運一、兩公斤物件不可能。”而無人機用於樓宇巡檢已漸普遍。他說，有些無人機加裝紅外線探測，於晚上無人之時檢查大廈熱源，包括煙蒂，“你找人巡60層樓，不能檢查所有地方，但可透過無人機技術巡查。”

