劃艇名將羅曉鋒　當水警延續奧運精神

中評社北京8月6日電／據大公報報導，中國香港隊於巴黎奧運屢創佳績，永不放棄的精神鼓舞全城。除了為得獎健兒喝彩，社會各界對全力打拼的運動員，無論贏輸亦予熱烈支持及肯定。現年40歲、駐守水警北分區的羅曉鋒，正是香港歷來其中一位最出色的奧運劃艇健兒。



曉鋒從中三開始接觸劃艇運動，每日清晨6時便到城門河畔的訓練基地進行集訓，隨後趕往上學。為了更專注投入練習，曉鋒完成中五課程後，便選擇成為全職運動員。



2004年，年僅20歲的曉鋒獲得個人首張奧運入場券，在雅典奧運取得第18名，是港隊歷來於奧運的最佳名次。四年後的北京奧運，他更榮膺劃艇項目中的亞洲第一，並獲選為當屆閉幕禮的港隊持旗手。他說：“能夠在祖國主辦的奧運會中，高舉特區區旗，我感到無比光榮。”



一路順流的曉鋒，其後遇上人生瓶頸，努力訓練下成績仍未見突破，更於2012年倫敦奧運選拔中落選。他當時選擇先由運動員轉任教練，並重返校園裝備自己。



重拾課本並不容易，曉鋒將運動員的拚勁用於學習當中，克服多個挑戰。在校園要與同學合作完成分組功課，讓他尋回在劃艇中的團隊精神：“參與隊際劃艇時，偶爾會恃個人實力‘死衝’，結果打亂隊友節奏，發揮不到團隊應有水準。無論在學習或警務工作上，團體配合均相當重要。”

