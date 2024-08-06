冀台青少年相約燕趙　交流逐夢

中評社北京8月6日電／據中國台灣網消息，近日，“青春相約，逐夢燕趙”冀台青少年系列交流活動在石家莊市拉開帷幕。



該活動共分“冀台青少年街舞文化交流”“冀台青少年書畫交流”“冀台青少年非遺文化交流”“冀台青少年籃球交流”四個板塊，有來自台灣的122名青少年參與，與河北省街舞、書畫、籃球、非遺青少年進行了面對面對口互動交流。



冀台青少年街舞交流展演活動在河北廣電演播廳展開，冀台青年街舞愛好者演繹了集體群舞、個人solo等，用舞蹈詮釋青春的熱愛，用律動追逐藝術的夢想，用節奏締結心靈的契合；冀台青少年書畫交流邀請冀台青少年書畫愛好者一起研學繪畫、製作研學手賬，用手中畫筆共同感受描繪燕趙大地冰雪之美、長城之威、草原之闊；冀台青少年非遺交流圍繞河北非遺文化，組織台灣青年非遺愛好者一起動手雕刻鐵板畫、製作鼻煙壺、體驗藍染手工，一同感受傳承中華傳統文化；冀台青少年籃球交流則由台灣嘉義市輔仁中學女籃、新北市立永平高中女籃與石家莊二中女籃、衡水中學女籃等6支籃球隊進行友誼賽，安排島內籃球教練進行崗位實踐，用體育拉近冀台青年距離。



據悉，近年來，河北省委台辦積極搭建冀台各領域交流品牌平台，特別是圍繞冀台青年特點，創新了青年交流模式，豐富了青年交流內容，拓展了青年交流空間。（中國台灣網、河北省台辦聯合報導）