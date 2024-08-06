寧波活力澎湃　港青大開眼界

中評社北京8月6日電／據大公報報導，“當‘寧波幫’收到習主席的回信後，我們朋友圈瞬間被此消息刷屏。我作為寧波籍青年深感榮幸，希望能夠接棒前輩的工作，將‘寧波幫’的招牌傳承下去。”香港浙江省同鄉會聯合會常務理事柯瓊浩是寧波籍港青，深感自己一直有傳承與創新的使命。近日，她帶領港澳青年深入寧波，體驗國家發展的脈動，感受“寧波幫”精神的薪火相傳。在“同根連心迎國慶.團結奮鬥創未來”的浙江行中，柯瓊浩不僅見證了青年們的成長，也堅定了自己作為橋梁紐帶，助力祖國高質量發展的信念。



柯瓊浩出生於美麗的港口城市寧波，三歲時隨父母移居香港定居，父母在製衣行業發展。2020年，柯瓊浩跟隨丈夫前往上海發展，在企業咨詢領域發揮專長。近年，她致力於搭建寧波與香港之間的青年溝通橋梁，組織青年交流團，幫助年輕一代瞭解國家日新月異的發展。



柯瓊浩告訴大公報記者，近日，“同根連心迎國慶.團結奮鬥創未來”港澳青年浙江行活動走進寧波。85名香港青年和10名青年志願者參觀寧波舟山港穿山港區，現場感受東方大港蓬勃活力；在吉利汽車梅山製造基地、寧波永新光學股份有限公司，實地感受“中國智造”風采；去到寧波幫博物館、包達三故居，學習“寧波幫”回饋桑梓、報效國家的精神；走入鎮海中學，與寧波青年學生進行文化和思想的碰撞。