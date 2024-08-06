台付費看奧運惹眾怒　藍綠籲學習香港

中評社北京8月6日電／據大公報援引中通社消息，巴黎奧運會上，許多台灣民眾也想一睹運動員風采，但如何收看成問題。台灣愛爾達電視以5億元新台幣價格取得奧運台灣獨家轉播權，使得大部分賽事轉播集中於個別付費頻道，導致一般台灣群眾無法觀看奧運賽事。對此藍綠“立委”呼籲台當局能夠反思事件，借鑒香港的轉播方式，讓民眾都能享受奧運。



據台媒報導，在巴黎奧運會的轉播過程中，愛爾達電視以近5億元取得台灣獨家轉播權，台灣教育部體育署補助8000萬元，遭到“立委”質疑圖利。教育部官員張廖萬堅2日表示，並沒有圖利特定的媒體。



中國國民黨“立委”葉元之表示，現在除了收費的愛爾達，絕大多數台灣民眾只能看到奧運新聞圖片。有個別電視頻道轉播部分賽事，但無法滿足需求，一些中華台北隊的賽事不一定能看到。希望當局能夠向香港特區政府學習，用公帑購買轉播權，讓全民都能享受奧運。



民進黨“立委”陳冠廷也呼籲台當局能夠主動取得奧運轉播權，“打開無線台，就應看得到奧運”確保民眾都能平等觀看奧運賽事。



據悉，香港特區政府已經購入巴黎奧運和殘奧會電視轉播權並與多間電視合作，這也是香港特區政府第二次用公帑購買，特首李家超表示“物有所值”；同時香港部分商場使用大屏轉播奧運比賽項目，讓全香港市民同享奧運。