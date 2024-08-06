中銀看好黃金　上望2500美元創新高

張詩琪（左）認為，港股還有機會反彈至今年最高點。（大公報） 中評社香港8月6日電／大公報報導，面對市場波動，中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪認為，美債孳息率拐點已經出現，黃金進入主升浪，有望挑戰每盎司2500美元。她建議，投資者應以股票、債券及黃金多元資產配置，提升風險調節後的回報。另外，若果恒指能企穩在16000點，有望在市場氣氛好轉時回升至高位18300點左右，看好防守型及對利率敏感度高的增長型板塊。



港股估值低 目標18300點



對於亞洲股市跌幅顯著，張詩琪表示，各大行仍然看好亞洲區經濟增長趨勢，但由於各地的經濟結構不同，對美聯儲減息的反應亦呈現不同狀況。例如，以出口為主導的日本及韓國，貨幣升值將拖累其經濟增長。反之，以內需為主的經濟體（如東盟），貨幣升值將可推動企業盈利增長。因此，她相信，部分亞洲股市跌勢只是受市場氣氛短暫影響。



張詩琪又指，現時港股調整幅度相對較小，相信隨著內地經濟穩中向好，再加上港股估值較低，將來還有機會反彈至今年最高點。



談及美股，張詩琪認為，市場正在消化美股高位的情緒，現時回調幅度還在合理範圍。



她建議投資者不要從單月數據就斷定美國經濟正轉向衰退，未來可關注8月底舉行的全球央行年會，以及9月議息會議將會更新利率點陣圖這兩個關鍵日程。



中銀香港高級經濟研究員丁孟預計，美聯儲會在9月及12月降息2次，共50個基點。儘管美國勞工部公布的數據顯示，7月美國失業率超出市場預期，但他認為，美國經濟衰退風險不高，所以今次降息類似預防謹慎性降息，降息步伐緩慢；港元拆息也不會即時1：1下行，預料年內本港樓價還會錄得小幅下跌。