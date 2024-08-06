台果農：大陸市場難以代替

中評社北京8月6日電／據大公報消息，對於台灣農產品銷往大陸的數量下跌，台東卑南鄉釋迦（番荔枝）農曾憲忠表示憂慮。他說，大陸市場對台灣農民很重要，其他市場難以代替大陸龐大的市場。



2021年9月2日起，銷往大陸的台灣鳳梨釋迦因被測出有害的介殼蟲，而被大陸暫停輸入，直到2023年6月台東縣政府才宣布鳳梨釋迦再次取得銷往大陸的“通關門票”。曾憲忠種有兩甲地的釋迦，去年終於得以重返大陸市場，還賣得好價錢。今年他很期待年底的大豐收，將努力提供更高品質的水果給大陸消費者，確保輸往大陸的台灣釋迦安全。



曾憲忠表示，釋迦是台灣地區最重要的經濟農作物之一，主要是出口到大陸。2021和2022年台灣釋迦因蟲害而無法銷往大陸，價格從每台斤（1台斤為600克）70元（新台幣，下同），一度跌到每台斤15元，讓辛苦勞作的果農心痛不已，他的果園差點撐不下去了。在曾憲忠看來，對農民而言，台果外銷日本，久儲等問題無法得到很好的解決。運輸時間對生鮮農產非常重要，而大陸市場與台灣地區鄰近，台果都能很好地保鮮。



曾憲忠認為，推動兩岸關係和平發展有利兩岸經貿，大陸水漲，台灣跟著船高，這才是真正體恤台灣農漁民生計的做法。他呼籲台當局在面對兩岸問題時能夠更多地為台灣民眾著想，而不是一味地挑戰大陸的底線，破壞兩岸之間的和平與穩定。