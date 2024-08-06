宋濤：兩岸交流合作大勢不可阻擋

中評社北京8月6日電／據大公報消息，8月5日下午，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在福建省龍岩市連城縣，會見前來參加“2024年東森盃海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節”的台灣台東縣縣長饒慶鈴一行。宋濤指出，通過棒球的交流，能夠增進兩岸青少年相互交流和感情融合，本次棒球賽必定會在推動兩岸青少年的棒球交流中發揮積極作用，亦彰顯兩岸要交流、要合作的大勢不可阻擋。



宋濤表示，習近平總書記十分重視兩岸青年工作，更關心關愛台灣青年，多次指示要歡迎更多台灣青年到大陸築夢、逐夢、圓夢，持續為兩岸青年的成長、成才、成功創造更好的條件，提供更多的機遇。



宋濤向與會的台方代表介紹了不久前在北京召開的中共二十屆三中全會。他表示，三中全會圍繞著中國式現代化建設提出了全面深化改革的一系列措施，對中國式現代化建設作出了新的部署和安排，為台灣同胞在大陸的發展提供了更多機遇，也開辟了更廣闊的空間。“我們願意與台灣同胞一起，共同努力推動兩岸合作向前，共同壯大中華民族經濟。”



宋濤表示，目前大陸所做的一切，都是圍繞推動兩岸關係的和平發展，“要使兩岸關係和平發展，很重要的政治基礎，就是要堅持一個中國原則和‘九二共識’，兩岸關係才能和平發展，才能維持台海和平穩定”。宋濤說。