議員盼擴展灣區醫療合作　便利北上退休

中評社北京8月6日電／據大公報報導，特區政府今年二月宣布，將七間粵港澳大灣區的醫療機構納入“長者醫療券大灣區試點計劃”，相關機構先後開展服務，繼六月、七月及八月有機構開展服務後，餘下的中山一院南沙院區和東莞東華醫院亦可望在9月初開通相關安排。民建聯期望未來大灣區進一步擴大醫療合作，增加和改善港人醫療選擇。



衛生署昨日與五間獲納入“試點計劃”的醫療機構簽署服務協議。至此，所有參與“試點計劃”的醫療機構均已完成協議簽訂。



“試點計劃”涵蓋七間醫療機構，其中位於廣州市的中山大學附屬第一醫院及位於中山市的中山陳星海中西醫結合醫院已分別在6月28日和7月18日開展服務；三間位於深圳的醫療機構，包括和睦家醫院、愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診，將於8月14日起開展服務；至於最後兩個醫療機構，包括位於南沙的中山大學附屬第一醫院南沙院區，以及位於東莞市的東莞東華醫院，預計可於9月初開通相關安排。



港區全國人大代表召集人、立法會議員陳勇表示，民建聯一直關注醫療券“錢跟人走”可行性，高興見到大灣區可以使用醫療券的服務點將大幅擴展至七個，再完善大灣區“醫療過河”，大大增加和改善香港市民的醫療選擇和醫療效率。未來希望大灣區進一步擴大醫療合作，包括擴大醫療病歷互通資料範圍，以及“港澳藥械通”適用的指定醫院或醫療機構等，為香港市民提供全面的醫療服務和保障。



民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙表示，民建聯會繼續留意“試點計劃”的進展情況，繼續爭取日後可進一步將長者醫療券全面拓展至大灣區內的其他城市，以便利長者在大灣區退休養老無後顧之憂。