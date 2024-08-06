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馬英九：台灣絕不能當別人的棋子
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2024-08-06 13:24:26
中評社北京8月6日電／據大公報援引中通社報導，台灣當局前領導人馬英九4日在泰國曼谷表示，民進黨當局要認清現實，美國不可能為台灣犧牲自己的子弟，台灣絕不能當別人的棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己決定。
泰國中華會館舉行第27屆“中山講座”，馬英九應邀出席，並以“兩岸和平與中華民族的未來”為題發表演說。
馬英九表示，兩岸如果走向戰爭，並不符合兩岸人民的利益，也不符合中華民族長遠發展的需要，今年初在金門發生的撞船事件，造成兩位大陸漁民不幸罹難，拖了幾個月才勉強解決，“這是完全沒有必要的”。
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