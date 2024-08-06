內地與港澳青少年探索多彩文化瞬間

中評社北京8月6日電／據海外網報導，以照片為媒，內地與港澳青少年共同用鏡頭記錄下民俗的韵味，建立珍貴友誼。2024年“我的民俗相册”——內地與港澳青少年民俗攝影獲獎作品頒獎典禮日前在京舉行。此前，來自內地與港澳的青少年走進北京、江蘇、海南三地，在沉浸式體驗中用鏡頭記錄地方特色民俗文化、革命歷史和科技創新。



本次活動共收到參賽作品百餘件。經過專業人士對作品進行綜合評比，共評出一等獎一組，二等獎兩組，三等獎三組，優勝獎四組。參賽作品主要聚焦海南黎族織錦及國家級非物質文化遺產惠山泥人等傳統民俗技藝、歷史古跡及文博場館參觀游覽等內容。一等獎作品名為《藝術瑰寶》，由來自香港的周鳴華與北京的滕子菲共同完成。



本次活動的主題為“光影顯華韵，江海友相逢”，內地與港澳青少年以“一對一”結對子的方式同吃同住同行。“我們分工明確、配合默契，像認識了很久的朋友一樣。”來自香港的黃靖淇和北京的劉婧焱在比賽中獲得優勝獎，他們向記者介紹了作品，“這是在沙家浜革命歷史紀念館拍攝的，我們想讓大家銘記革命先烈的犧牲。”



“第一次見面很緊張，後來我們慢慢聊天熟悉。”來自澳門的林庭萱與海南的王曉夫跨越地域界限，獲得了珍貴的友誼。“我很少來內地，他很耐心地給我介紹景點，這次交流活動讓我學習了很多知識。”林庭萱興奮地說。



“我的民俗相册”活動由中國宋慶齡基金會、共青團海南省委、中國民族民間文化藝術交流協會（香港）、澳台青年交流促進會主辦。據瞭解，活動自2016年舉辦以來，海峽兩岸暨港澳地區的近600名青少年參與活動，成為青少年開展民俗文化交流的特色平台。