富權：侯友宜宴請藍綠白“立委”的主副效應

中評社香港8月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：侯友宜宴請藍綠白“立委”的主副效應。以下為文章內容。



趁著“立法院”第一會期結束，“立委”們都已放假，但民進黨希望能夠召開“臨時會”解決人事等議題，有部分“立委”準備隨時出席“臨時會”而沒有出境旅行之際，新北市長侯友宜昨晚在市政府大樓八樓餐廳宴請在新北市選出的藍綠“區域立委”，並盛邀民眾黨“不分區立委”黃國昌出席。在宴會結束後，侯友宜接受媒體聯訪，藍綠“立委”難得站在左右兩側陪同，形成“新北一家親”的和諧畫面，而且還在“站位”時互相謙讓，氣氛頗為輕鬆融洽，藍綠“立委”難得歡樂拌嘴，而不是像在“立法院”的針鋒相對。就此而言，侯友宜這餐飯是“成本不高，收益頗大”，賺到了。



本來，這些藍綠“區域立委”雖然是在新北市選出，但其主要職責是在於關乎“全台利益”的大事，新北市的市政事務應是由該市的市議員鼎鼐撙節，侯友宜還是應多與朝野市議員多做“公關工作”。但為何昨晚卻要宴請在新北市選出的“立委”？應是有其特別用意。



果然，侯友宜在致辭中表示，新北市有十二席“立委”，加上國昌“立委”對新北市很關心，也是民眾黨在新北市的專責“立委”，對於關心新北市不管是任何黨派的“立委”，他有責任將新北的市政狀況，跟大家報告。侯友宜說，新北市不管是軌道建設、橋梁興建社宅、托育托老、社會福利等，都要跟“立委”詳加說明，以及工作進度上哪些需要中央與地方共同面對解決，藉此機會跟大家說明。希望十二個“立委”及國昌“立委”不分你我，團結成一個力量，大家好好做，也是他最重要的目的。



在開場白後的飲宴過程中，侯友宜強調新北市重要建設的前瞻經費，目前需要“中央”補助經費共一百零五案，總經費約新台幣一千三百九十二點六億元，“中央”補助約六百六十九點三億元，新北市自籌約七百二十三點三億元。侯友宜表示，市府財源有限，亟需“中央”資源的挹注，希望新北市“立委”們不分黨派、齊心協力向“中央”爭取更多的補助經費。



侯友宜確實是摸準了“脈絡”。因為“立法院”擁有對財政預算的審核同意權，新北市政府希望能夠得到更多的“中央”補助撥款，就必須做好對“立委”們的“公關工作”。侯友宜抓住了在新北市選出的藍綠“立委”，都有以“為家鄉建設出力”的政績來鞏固及開拓更多票源的需要，因而向他們“求助”，當然獲得藍綠“立委”的積極響應，而且還不分黨派地互相呼應，高喊“拼建設不分藍綠”。民進黨“立委”在事後受訪時就表示，侯友宜希望能夠就新北市的各項建設和各區“立委”來做一個討論、意見交換，她也非常樂見，因為身為新北市的“立委”，為新北市爭取更多的資源和預算，本來就是天經地義的事情。而國民黨“立委”洪孟楷在受訪時也表示，出席的都是新北各“區域立委”，為新北爭取預算是天經地義的事，現場不分藍綠都承諾一起為新北爭取資源，同樣的，“立委”也反映各自選區內的重大建設，例如他選區內的淡北道路等建設，也期盼市府能協調相關部會儘快來推動。



侯友宜在獲得這個實質性的“大收益”的同時，也在客觀上收穫了另一個無形的“大收益”。那就是，他透過這個舉動，展現了自己擁有統合藍綠白的實力及能量，避免提早“跛腳”，並繼續坐穩“新北共主”的地位，才能放眼“二零二六”，扮演“最強母雞”穩妥交棒，鞏固藍營新北政權。說不准，還能為自己在未來的國民黨主席選舉，甚至在“二零二八”中捲土重來，積累能量。

