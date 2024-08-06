澳門青年創業孵化中心：為青年創業鋪路搭橋

中評社北京8月6日電／據光明日報報導，2015年，澳門特區政府經濟及科技發展局設立澳門青年創業孵化中心（以下簡稱“創孵中心”），服務澳門青年創新創業。截至今年6月，創孵中心已累計孵化項目572個，服務澳門創業青年2612名。



在創孵中心1300平方米的場地空間，會議室、獨立辦公區、共享辦公區、路演廳、儲物櫃、茶水間等不同功能區一應俱全，站在窗邊即可眺望澳門海景。記者來到共享辦公區時，澳門混合現實科技有限公司行政總裁艾思遠正頭戴虛擬現實（VR）眼鏡做測試，檢查為澳門旅遊局製作的旅遊宣傳片。



艾思遠介紹，他是國內最早一批VR愛好者之一，之前在杭州創業多年。“三年前，我看到澳門的市場基本空白，便將公司逐漸轉移到橫琴，結合澳門及大灣區的實際需求提供虛擬現實／增強現實（VR／AR）產品。”他說。



“創孵中心是非常好的平台。”艾思遠表示，這裡不僅提供辦公場地，還可以與特區政府有更直接的接觸，政府官員定期來做政策宣講，“比如澳門經科局會鼓勵我們做科技企業認證，獲得認證的企業可以得到資金或者項目扶持”。



依托在內地的內容製作與軟硬件研發團隊，艾思遠的公司已與澳門旅遊局、澳門科學館等部門和機構達成合作協議，製作宣傳片和開展科研教育項目。



澳門特區政府經濟及科技發展局產業發展廳廳長梁仕仁表示，特區政府設立創孵中心，為創業青年提供優質的孵化環境，希望通過多元化的配套措施和服務，協助有志創業的青年一展抱負。



目前，創孵中心為創業青年提供創業輔導、技術應用市場化、對接市場資源等全方位的創業支持。初創企業缺少客源，創孵中心一項服務便是幫助創業者對接客戶、打開市場。

