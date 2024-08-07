中評現場：宋濤為兩岸青少年棒球邀請賽開球

開幕式現場（中評社 盧哲攝） 中評社連城8月7日電（記者 盧哲）2024年東森杯海峽兩岸青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸青少年棒球文化節開幕式6日在福建省連城縣舉行。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，福建省人民政府副省長王金福，台東縣長饒慶鈴等兩岸嘉賓看望了參賽台灣青少年球員、教練和老師，並應邀為比賽開球。



本屆活動以“青春之棒 築夢未來”為主題，兩岸青少年以球會友，切磋球技。活動為期8天，共有來自兩岸8支青少年棒球隊，134名青少年球員參加。賽事設A、B兩個小組進行單循環小組賽，按積分總排名，從8月5日至7日展開20場比賽的激烈對壘。



在當天的開幕式上，龍岩副市長詹崇仁致辭，對參賽的小選手們表示熱烈歡迎。他說，兩岸一家親，閩台親上親。兩岸交流日益深化，龍岩先後舉辦了4次連城少棒文化節，共有27支隊伍、7百多人次來連城交流，使連城縣成為發展海峽兩岸青少棒交流最為廣泛的縣分之一。他還特別感謝台商在連城地區陸續進駐，形成完整的棒球產業鏈，促使連城成為全球運動用品重要生產基地，加上台灣教練鼎力指導，帶領連城實驗小學成為棒壘球示範學校。



東森集團總裁王令麟致辭表示，東森文化基金會長期致力於兩岸文化交流，今年首度與福建省共同合辦東森盃兩岸青少年棒球邀請賽，具有特別的歷史意義，希望促進兩岸青少年的文化交流，加強彼此的友誼和瞭解。王令麟鼓勵孩子們享受比賽樂趣，並在技術方面相互切磋，未來東森文化基金會將持續舉辦東森盃投入更多的兩岸文化交流活動，尤其是針對青少年的體育交流。“兩岸的交流不會停止，這次比賽只是個開始，希望未來兩岸能組成聯隊一同站上世界盃。”