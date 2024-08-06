新研究：乾涸鹽湖是被低估的溫室氣體來源

中評社香港8月6日電／日前發表在國際期刊《一個地球》上的一項新研究說，乾涸的鹽湖是一個被忽視的、潛在的溫室氣體重要來源。



鹽湖乾涸現象十分普遍，通常是由農業、工業和市政用途取水等原因造成，但其對溫室氣體排放的影響尚不清楚。來自德國萊布尼茨淡水生態學與內陸漁業研究所、加拿大皇家安大略博物館等機構的研究人員，在2020年4月至11月期間測量了美國猶他州大鹽湖裸露沉積物中的二氧化碳和甲烷排放量。



新華社報導，根據採樣推算結果，2020年大鹽湖湖床向大氣排放了約410萬噸溫室氣體，其中94%為二氧化碳，這導致猶他州當年溫室氣體排放量增加了約7%。研究人員還通過對湖泊近岸溫室氣體排放進行測量，並對收集的相關數據分析後確認，鹽湖在乾涸之前幾乎不釋放溫室氣體，乾涸的鹽湖湖床是溫室氣體增加的來源。



參與該研究的萊布尼茨淡水生態學與內陸漁業研究所研究員托比亞斯·戈爾德哈默說：“當鹽湖蒸發量增加時，鹽的濃度就會上升，這會改變二氧化碳等氣體的溶解平衡，因為二氧化碳更難溶解在含鹽量高的水中。尤其令人吃驚的是，即使在已經乾涸了很長時間的採樣點，二氧化碳的釋放量仍然很大。”



研究人員強調，氣候變化使乾旱地區更加乾旱，而河流和湖泊的乾涸反過來又加劇了氣候變化，這就形成了一個惡性循環。今後在規劃氣候變化減緩措施和管理水資源時，應考慮湖泊乾涸這一因素。