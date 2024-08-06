巴勒斯坦總統：中東和平之路在於政治解決方案

中評社香港8月6日電／衛星通訊社報導，巴勒斯坦總統馬哈茂德∙阿巴斯在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，巴勒斯坦民族權力機構從未拒絕與以色列進行談判。阿巴斯回憶說，幾年前他本人也同意在俄羅斯的調解下與以色列總理本雅明∙內塔尼亞胡會晤。



阿巴斯說：“我們多次同意在普京總統的邀請下與內塔尼亞胡先生在莫斯科會面，普京和所有俄羅斯朋友一樣都值得我們信任。”



阿巴斯補充說：“我們重申，實現普遍和平與安全的途徑是基於國際決議和阿拉伯和平倡議的政治解決方案。我們沒有拒絕與以色列方面會面，但他們已經偏離了和平的道路。”



阿巴斯說，以色列現任政府“通過了一系列法律，旨在反對建立巴勒斯坦國，破壞兩國解決方案的前景”。



阿巴斯總結說：“現在，我們主要關注的是結束以色列佔領軍對巴勒斯坦人民的戰爭，每天的屠殺和巨大的破壞。與此同時，我們正在與阿拉伯國家、聯合國安理會成員國、歐盟國家和其他有關的世界大國合作，拒絕以色列尋求的軍事解決方案，並恢復政治解決方案，以結束戰爭並促進實現全面和持久的和平。”



巴勒斯坦總統馬哈茂德·阿巴斯表示，加沙地帶應交給巴勒斯坦合法權力機構治理，以色列的臨時托管計劃不可接受。



阿巴斯說：“加沙應當由巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦合法權利機構治理，堅決反對以色列規定了某些臨時解決方案的計劃。”



阿巴斯的法塔赫運動在巴勒斯坦解放組織中發揮著主導作用，通過巴勒斯坦民族權力機構統治約旦河西岸，與哈馬斯運動的伊斯蘭主義者衝突不斷。哈馬斯自2007年政變以來控制了加沙地帶，但在以色列開展軍事行動後喪失大片陣地。



阿巴斯表示，巴勒斯坦解放組織一直在表示願意加入加沙地帶停火談判。



他說：“這可以通過制定政治解決方案來實現，不必向當前談判中發生的那樣訴諸武力。我們支持停火、輸送人道主義援助物資、幫助難民返回家園、以軍全面撤出加沙地帶、如同在西岸那樣讓巴勒斯坦權力機構治理加沙地帶的任何努力。”



阿巴斯補充說：“我們堅決反對以色列規定了某些臨時解決方案的計劃。”



以色列領導人多次表示希望在可預見的未來保持對加沙地帶的軍事控制，而平民事務則交給與哈馬斯沒有關聯的巴勒斯坦力量處理。