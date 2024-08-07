中評現場：香港設立國家安全展覽廳意義重大

香港特別行政區國家安全展覽廳開幕典禮（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月7日電（記者 段曉魯）由香港特別行政區維護國家安全委員會主辦，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室和中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署支持的國家安全展覽廳，昨日在香港歷史博物館舉行開幕典禮。出席開幕典禮的主禮嘉賓有香港特別行政區行政長官、香港特別行政區維護國家安全委員會主席李家超，中聯辦主任、香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問鄭雁雄，駐港國家安全公署署長董經緯及中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春。



李家超在開幕典禮上致辭時表示，去年《施政報告》提出設置國家安全展覽廳，以提高市民維護國家安全的意識，在社區推廣國家安全教育。他感謝中央各部委和中央駐港機構的鼎力支持，期望特區各界透過安排參觀國家安全展覽廳，更好地推動全民國家安全教育，加強市民自覺維護國家安全的意識和承擔。



李家超說，維護國家安全衹有進行時，沒有完成時。面對瞬息萬變的國際局勢，地區衝突頻繁，外部勢力圍堵打壓，我們必須增強憂患意識、極限思維，統籌好發展和安全，以新安全格局保障新發展格局，全面準確貫徹“一國兩制”方針，深度融入國家發展大局，為國家全面建設中國式現代化強國，中華民族偉大復興作出貢獻。



鄭雁雄主任在致辭時指出，經歷了由亂到治，今天的香港特區正在由治及興的光明大道上勇毅前行。越是這時候，越不能淡忘國家安全。



鄭雁雄說，我們追求的是平平安安、舒舒坦坦的生活，但必須常常提醒大家警覺、時時高懸法治利劍。我堅信，國安展廳的落成開放，必將進一步匯聚‘國安家好’的共識，進一步厚植維護國家安全的土壤，進一步凝聚廣大市民共創美好生活的力量。