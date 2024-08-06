廣島核爆紀念日　民眾呼籲政府維護地區和平

中評社香港8月6日電／日本廣島市6日在和平紀念公園舉行遭原子彈轟炸79周年紀念儀式。日本各地民眾在公園舉行集會，抗議日本政府加速軍備擴充的做法，呼籲日本政府以實際行動維護地區和平。



新華社報導，上百名民眾聚集在原子彈轟炸遺址前，參加由“8·6廣島大行動實行委員會”組織的抗議活動。一些人高舉“反對戰爭”“反對核武器”等橫幅，高呼“反對日美軍事同盟”“岸田下台”等口號，表達反核、反戰觀點。



“8·6廣島大行動實行委員會”事務局長宮原亮說，組織該集會活動的主要原因是，日美不斷強化軍事同盟加劇爆發核戰爭的風險。



參加集會的壹貫田康博告訴記者，父親曾和他描述過原子彈爆炸後的悲慘場景，令人心痛。如今日美政府卻要攜手強化核威懾合作，這是對核爆受害者的背叛。他認為，日本政府嘴上說著反對核武器，實際卻大幅增加防衞費，擴大武器生產出口，將沖繩打造成軍事要塞。他指出，日本對外發動侵略戰爭，卻未能真正反省，核爆受害者一直在追究日本的戰爭責任。



為敦促發動侵略戰爭的日本盡快投降，美國於1945年8月6日和9日分別向廣島和長崎投放原子彈。長期以來，日本把自己描繪成二戰特別是原子彈轟炸的“受害者”，卻很少提及遭到原子彈轟炸的歷史背景，更沒有提及日本二戰期間對中國及亞洲其他國家帶來的嚴重傷害。