立秋後怎管控心血管病危險因素？專家答中評

首都醫科大學附屬北京安貞醫院主任醫師馬長生（中評社 海涵攝） 中評社北京8月7日電（記者 海涵）國家衛生健康委近日圍繞“時令節氣與健康”主題召開系列新聞發布會，邀請衛生健康不同領域的專家，介紹防病治病、預防保健的科學知識，做科學、權威、實用的科普。在立秋到來之際，國家衛健委於8月6日舉行新聞發布會，介紹立秋時節的一些健康養生與疾病預防的知識。首都醫科大學附屬北京安貞醫院主任醫師馬長生就立秋後如何管控心血管疾病的危險因素回答中評社記者提問，他指出，一是要認真遵醫囑；二是要認真保持更健康的生活習慣。



中評社記者提問說，立秋過後，晝夜溫差逐漸增大，對心血管系統是個不小的挑戰，請問立秋過後，中老年人應該如何加強心血管疾病的危險因素管理？



馬長生說，立秋之後，對於中老年人心臟系統確實有很大挑戰。立秋之後，在秋天乃至冬天這個過程，血壓波動會更大。對於有心血管病的中老年人，要更加重視心血管病的預防和危險因素的控制。首先，要按照醫生的要求進行嚴格控制，讓吃的藥要吃，同時要吃夠劑量，規律用藥，及時看門診復查，把血壓、血脂、血糖都控制到一個理想的水平，這是最重要的。



“同時，所有的病人都要注意良好的生活習慣和方式。”馬長生說，良好的生活習慣，包括健康的飲食、適量運動、充足睡眠，也包括不吸煙、限制喝酒、不要久坐等等。上述這些得到嚴格控制之後，我們的心臟就會更安全。



馬長生表示，秋冬季節溫差開始變化，我們要適應這個變化。只要有耐心，把醫生的要求嚴格執行，同時又特別注意良好的生活方式，注意日常的飲食、運動等，心血管病就是秋天來了也不怕。冬天更冷，心血管病的危險更大，但是經過秋天的準備，把危險控制到最低，到了冬天也會安然無恙。

